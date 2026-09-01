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“En 6 años se duplicará la cantidad de mano de obra dedicada a la minería”

Lo aseguró Facundo Huidobro, gerente de Relaciones Institucionales y Comunitarias Mansfield Minera SA en su visita a Radio Salta.

Salta Hoy

01 / 09 / 2026

 

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Desde este miércoles y hasta el viernes 4 de septiembre se realizará en Salta la XIX Convención Internacional sobre Oportunidades de Negocios en Exploración, Geología y Minería “Argentina Mining Norte”, en el Centro de Convenciones Salta. 

“Esto es lento y no debe generar tremendas expectativas, más allá del crecimiento de las fuentes laborales”, dijo Huidobro.

Estimó que en los próximos 6 años la cantidad de personas empleadas en el sector se duplicará. “Hagan número: si hoy tenemos 5900 trabajadores que dependen directamente de la actividad”, subrayó. 

En este sentido, Huidobro indicó que la minería necesitará el apoyo y trabajo de muchas profesiones y dio como ejemplo a los médicos, a los psicólogos, a los profesores de educación física o los profesores de zumba.

Reclamo en otra parte de la charla la mejora de los caminos y la infraestructura general.

“Estamos pensando en una salida al Océano Pacífico, pero necesitamos un buen servicio de trenes, nos falta pavimentar 100 kilómetros de la Ruta Nacional 51, por ejemplo”, dijo.

 

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