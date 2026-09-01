Peregrinos de Santa Victoria Oeste pasaron por Los Toldos

Luego de recorrer los primeros 80 kilómetros, se sumaron peregrinos de Los Toldos y atravesarán territorio boliviano antes de reingresar al país por Aguas Blancas.

Esta delegación protagoniza la peregrinación más larga y sacrificada de toda la provincia, recorriendo unos 600 kilómetros a pie, cruzando exigentes caminos de montaña.

Tienen previsto llegar al altar del Señor y la Virgen del Milagro el 13 de septiembre a las 17:30.