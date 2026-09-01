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La Capital se prepara para enfrentar al “Súper Niño”

Ante los anuncios de un posible incremento en la cantidad de lluvias en el próximo verano como consecuencia del fenómeno meteorológico denominado “Súper Niño”, el intendente de la Capital recordó las obras y las tareas encaradas por la comuna.

Salta Hoy

01 / 09 / 2026

 

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“Estamos limpiando canales e imbornales, abrimos nuevas canalizaciones y estamos educando a la gente para que mantengan la higiene de la Ciudad”, dijo esta mañana el intendente Emiliano Durand.

El jefe comunal mencionó por otra parte que en dos semanas comienzan las obras de la segunda etapa de las cisternas captadoras de agua de lluvia, ubicadas debajo de Plaza Gurruchaga.

“Es un lugar muy crítico en la Ciudad. Las obras fueron iniciadas por Sáenz cuando era intendente”, recordó el intendente.

“Nosotros haremos una nueva cisterna ubicada debajo de las caminerías, otro canal y la modernización de la Plaza en su totalidad”, dijo Durand. 

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