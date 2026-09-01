 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Embellecen el pasaje ubicado al costado de la Catedral Basílica

El lugar es conocido con el nombre de “Paseo Catedralicio” o “Pasaje Padre José Carrión” y  separa el edificio de Catedral del Banco Macro, conectando las calles Belgrano y España.

Salta Hoy

01 / 09 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La municipalidad pintó el lugar y colocó grandes carteles explicativos de la historia del Milagro. 

“Apuntamos principalmente a que los turistas conozcan nuestra historia y devoción en cualquier momento del año”, dijo Fernando García Soria, coordinador del Ente de Turismo de Capital. 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO