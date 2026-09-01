Embellecen el pasaje ubicado al costado de la Catedral Basílica
El lugar es conocido con el nombre de “Paseo Catedralicio” o “Pasaje Padre José Carrión” y separa el edificio de Catedral del Banco Macro, conectando las calles Belgrano y España.
Salta Hoy
01 / 09 / 2026
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La municipalidad pintó el lugar y colocó grandes carteles explicativos de la historia del Milagro.
“Apuntamos principalmente a que los turistas conozcan nuestra historia y devoción en cualquier momento del año”, dijo Fernando García Soria, coordinador del Ente de Turismo de Capital.