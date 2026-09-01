“El centro de la peregrinación es el Señor del Milagro, no yo”

“Fue una recomendación dada por el médico y yo soy muy obediente”, dijo Bernacki en diálogo con Radio Salta.

El padre Bernacki expresó que “las familias ya no llegan al 15 de cada mes” y agregó que “los problemas en la microeconomía se siguen profundizando y lamentablemente en las parroquias poco podemos ayudar”, dijo.

“Vemos una clase media muy venida abajo, pienso en los jubilados y los trabajadores informales”, enumeró. Y le pidió al Gobierno nacional que “haga algo por las personas que cada día se encuentran más endeudadas”.

Anticipó finalmente que no podrá viajar para la visita del Papa León XIV a Córdoba o Buenos Aires. Y recordó el momento cuando fue elegido como maestro de ceremonia en la visita del Papa Juan Pablo II a Salta.