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El historiador Felipe Pigna cierra Argentina Mining Norte 2026

Participará el 4 de septiembre del ciclo cultural. La actividad se enmarca en una agenda de tres días con música, danza e historia regional.

Salta Hoy

01 / 09 / 2026

 

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El Centro de Convenciones de Salta será sede, desde mañana  hasta el 4 de septiembre, del ciclo que incluye el capítulo «Un legado sobre ruedas» de la firma Aconcagua.

La grilla incluye cuatro presentaciones temáticas vinculadas a la historia y la cultura del Norte Argentino, con la participación de 42 artistas.

El historiador estará presente el viernes 4 de septiembre desde las 13 horas en el stand de Aconcagua Transportes. La entrada es libre y gratuita.

Brindó mayores detalles de las presentaciones teatrales y de historia, Alejandro Galeano de la firma Aconcagua.

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