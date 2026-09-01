El historiador Felipe Pigna cierra Argentina Mining Norte 2026

El Centro de Convenciones de Salta será sede, desde mañana hasta el 4 de septiembre, del ciclo que incluye el capítulo «Un legado sobre ruedas» de la firma Aconcagua.

La grilla incluye cuatro presentaciones temáticas vinculadas a la historia y la cultura del Norte Argentino, con la participación de 42 artistas.

El historiador estará presente el viernes 4 de septiembre desde las 13 horas en el stand de Aconcagua Transportes. La entrada es libre y gratuita.

Brindó mayores detalles de las presentaciones teatrales y de historia, Alejandro Galeano de la firma Aconcagua.