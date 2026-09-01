El historiador Felipe Pigna cierra Argentina Mining Norte 2026
Participará el 4 de septiembre del ciclo cultural. La actividad se enmarca en una agenda de tres días con música, danza e historia regional.
Salta Hoy
01 / 09 / 2026
El Centro de Convenciones de Salta será sede, desde mañana hasta el 4 de septiembre, del ciclo que incluye el capítulo «Un legado sobre ruedas» de la firma Aconcagua.
La grilla incluye cuatro presentaciones temáticas vinculadas a la historia y la cultura del Norte Argentino, con la participación de 42 artistas.
El historiador estará presente el viernes 4 de septiembre desde las 13 horas en el stand de Aconcagua Transportes. La entrada es libre y gratuita.
Brindó mayores detalles de las presentaciones teatrales y de historia, Alejandro Galeano de la firma Aconcagua.