Detuvieron a un delincuente muy buscado en Salta y Jujuy
Un sujeto de 30 años que era buscado por la justicia de la vecina provincia de Jujuy fue detenido por efectivos salteños. El hombre tenía en su prontuario numerosos robos.
Salta Hoy
01 / 09 / 2026
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La detención ocurrió en la esquina de San Martin y Pedernera esta mañana. Los uniformados locales confirmaron que el delincuente tenía al menos 11 denuncias en su contra en Salta por delitos cometido por los llamados "violentadores de autos" y otros tantas causas radicadas en la justicia jujeña.
El hombre fue descubierto in fraganti mientras se preparaba para robar elementos del interior de un vehículo y tenia en su poder una mochila con destornillador, pinzas y otras herramientas para llevar a cabo los robos.