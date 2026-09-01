Detuvieron a un delincuente muy buscado en Salta y Jujuy

La detención ocurrió en la esquina de San Martin y Pedernera esta mañana. Los uniformados locales confirmaron que el delincuente tenía al menos 11 denuncias en su contra en Salta por delitos cometido por los llamados "violentadores de autos" y otros tantas causas radicadas en la justicia jujeña.

El hombre fue descubierto in fraganti mientras se preparaba para robar elementos del interior de un vehículo y tenia en su poder una mochila con destornillador, pinzas y otras herramientas para llevar a cabo los robos.