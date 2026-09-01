El Registro Civil destacó la labor de sus archivistas y la modernización de su archivo

En el marco del Día del Archivista, que se conmemoró el pasado 28 de agosto, la Subsecretaría del Registro Civil de Salta destacó la importancia del trabajo que realizan los agentes encargados de preservar, organizar y custodiar el patrimonio documental del organismo.

La fecha tiene como propósito reconocer la labor de quienes trabajan en la conservación de documentos y poner en valor a los archivos como espacios fundamentales para preservar la memoria de las sociedades y garantizar el acceso a la información.

En el caso del Registro Civil de Salta, su archivo constituye uno de los principales fondos documentales vinculados con la historia y la identidad de la población provincial. Comenzó a funcionar formalmente el 1 de septiembre de 1899, fecha en la que se registró la primera inscripción de nacimiento en la provincia.

Actualmente, el archivo cuenta con aproximadamente 15.026 libros, en los que se encuentran documentados hechos vitales de personas que viven o han vivido en Salta. La documentación incluye actas de nacimiento, matrimonio, defunción, reconocimientos, adopciones, rectificaciones, uniones convivenciales, actas especiales y de extraña jurisdicción, entre otras.

La función de estos archivos resulta fundamental para garantizar la identidad jurídica de las personas y el ejercicio pleno de sus derechos. Entre sus principales tareas se encuentran la conservación y custodia de las actas, la organización de la documentación y la emisión de copias certificadas necesarias para trámites legales, administrativos y personales.

Asimismo, los registros documentales permiten preservar la historia personal y familiar de los ciudadanos y constituyen una fuente de información de relevancia para el Estado, especialmente para la elaboración de estadísticas, la planificación y el diseño de políticas públicas.

Modernización y digitalización

En el marco de las políticas de modernización impulsadas durante la gestión del gobernador Gustavo Sáenz y de la subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, el organismo inició un importante proceso de digitalización de su archivo.

En junio de 2022 comenzó el escaneo de aproximadamente 15.000 libros, tarea que permitió digitalizar más de cinco millones de actas correspondientes a nacimientos, matrimonios, defunciones, uniones convivenciales y otras inscripciones registrales.

El proceso de digitalización se completó durante 2025, lo que permitió que el Registro Civil cuente actualmente con un doble archivo: físico y digital. Esta transformación facilita la conservación de la documentación y agiliza el acceso a las actas, que pueden ser enviadas por correo electrónico o descargadas a través de la página web oficial del organismo.

La modernización del archivo es continua y próximamente se prevé la implementación de la modalidad de acta digital, que permitirá avanzar hacia la inscripción de hechos vitales mediante procesos completamente digitales.

Desde la Subsecretaría del Registro Civil se destacó y agradeció especialmente el compromiso de los trabajadores del archivo, cuya tarea cotidiana resulta fundamental para el cuidado de los libros y la preservación de una parte esencial de la historia documental de Salta.