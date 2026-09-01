Tres demorados y más de 700 dosis de droga secuestradas

La Policía de Salta, a través de la Dirección General de Drogas Peligrosas, realizó en las últimas horas distintos procedimientos en el marco de los patrullajes preventivos que se llevan adelante de manera permanente en diferentes puntos de la provincia.

En los barrios Democracia y Limache de la Capital, efectivos identificaron a dos personas y constataron que transportaban sustancias estupefacientes entre sus pertenencias. Ambos quedaron a disposición de la Justicia.

Por otra parte, durante un patrullaje preventivo en la localidad de Apolinario Saravia, los investigadores detectaron a un hombre que llevaba marihuana entre sus prendas de vestir. A partir de este procedimiento se inició una investigación que permitió obtener una orden de allanamiento para un inmueble del barrio 40 Viviendas.

Como resultado de la medida judicial, los efectivos desarticularon un punto de venta de droga en la localidad, secuestraron más de 700 dosis de sustancias estupefacientes entre todos los procedimientos y detuvieron a un hombre mayor de edad.

Las actuaciones fueron supervisadas por el director general de Drogas Peligrosas, Juan Contreras, con intervención de las fiscalías correspondientes.

