El Departamento de Criminalística de la Policía de Salta celebró su 53º aniversario
La ceremonia fue encabezada por el secretario de Seguridad, Ignacio Vílchez. Durante el acto se reconoció al personal destacado y a quienes se encuentran próximos al retiro.
Salta Hoy
01 / 09 / 2026
El secretario de Seguridad, Ignacio Vílchez, junto al jefe y subjefe de Policía, Walter Toledo y Guido Burgos, encabezó el acto conmemorativo por el 53° aniversario de la creación del Departamento de Criminalística de la Policía de Salta.
La ceremonia se realizó en el pasaje Miramar, frente a las instalaciones del Departamento Criminalística, donde se entregaron reconocimientos al personal destacado por su desempeño profesional y a quienes se encuentran próximos al retiro de la institución.
En la oportunidad también se destacó el trabajo conjunto que el Departamento de Criminalística desarrolla junto al Ministerio Público Fiscal y distintos organismos vinculados a la investigación científica.
Estuvieron presentes la directora de la Policía Técnica y Científica, Olga Choque; el director general de Investigaciones, Oscar Chocobar; el subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming; coordinadores y asesores de la Secretaría de Seguridad; integrantes de la Jefatura Mayor Policial, invitados especiales y familiares.