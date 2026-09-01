El Departamento de Criminalística de la Policía de Salta celebró su 53º aniversario

El secretario de Seguridad, Ignacio Vílchez, junto al jefe y subjefe de Policía, Walter Toledo y Guido Burgos, encabezó el acto conmemorativo por el 53° aniversario de la creación del Departamento de Criminalística de la Policía de Salta.

La ceremonia se realizó en el pasaje Miramar, frente a las instalaciones del Departamento Criminalística, donde se entregaron reconocimientos al personal destacado por su desempeño profesional y a quienes se encuentran próximos al retiro de la institución.

En la oportunidad también se destacó el trabajo conjunto que el Departamento de Criminalística desarrolla junto al Ministerio Público Fiscal y distintos organismos vinculados a la investigación científica.

Estuvieron presentes la directora de la Policía Técnica y Científica, Olga Choque; el director general de Investigaciones, Oscar Chocobar; el subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming; coordinadores y asesores de la Secretaría de Seguridad; integrantes de la Jefatura Mayor Policial, invitados especiales y familiares.