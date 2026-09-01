El sector turístico del NOA se citó en el 32° Workshop de la ASAT

La Asociación Salteña de Agencias de Turismo (ASAT) celebró una nueva edición de su tradicional Workshop en el Club 20 de Febrero. El acto de apertura contó con la presencia de la titular de la entidad, Lía Rivella, y la secretaria de Turismo provincial, Nadia Loza, en representación del Ministerio de Turismo y Deportes de Salta.

La jornada reunió a cerca de 60 expositores, entre agencias de viajes, hoteles, operadores, emprendedores, y prestadores del país, quienes enfocaron la labor en rondas directas de comercialización para fortalecer los mercados emisivo y receptivo.

Durante la inauguración, Rivella destacó el balance de su ciclo al frente de la institución: “Me siento muy satisfecha del camino recorrido. Logramos transformar un taller tradicional en un espacio de venta efectiva. El objetivo es ayudarnos, potenciarnos y convertir cada iniciativa en una alternativa real para todos”.

La programación incluyó, además, un reconocimiento especial a Cachi por su nominación al programa internacional Best Tourism Villages. A su vez, los participantes disfrutaron de un viaje de familiarización con paradas gastronómicas en finca La Huella (Vaqueros), una muestra artesanal e identitaria en La Caldera (hotel Kleo) y un momento de networking en la terraza del hotel Brizo.

En ese marco, Loza subrayó el impacto de la articulación sectorial: “Es fundamental acompañar estos encuentros porque conectan directamente a quienes promocionan los destinos con los generadores de experiencias, visibilizando la propuesta provincial y firmando acuerdos clave”.

Con un balance positivo, la ASAT reafirmó el valor de su cita anual para seguir impulsando el desarrollo de la actividad en el norte argentino.

Acompañaron la subsecretaria de Promoción y Marketing, Laura Alcorta; el subsecretario de Desarrollo Turístico, Alejandro Romero; la secretaria de Turismo, Deportes y Cultura de la Municipalidad de Salta, Agustina Agolio; el coordinador del Ente de Turismo, Fernando García Soria; el presidente de la Cámara de Turismo, Facundo Assaf; el presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica, Mariano García Cainzo; el presidente de Salta Convention Bureau, Daniel Astorga; entre otras autoridades.