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Imágenes peregrinas del Señor y Virgen del Milagro: este viernes visitan Casa de Gobierno

El 4 de septiembre y por quinto año consecutivo los Santos Patronos llegarán al Centro Cívico Grand Bourg. El recorrido iniciará a las 9 con posterior misa oficiada por Monseñor Mario Cargnello.

Salta Hoy

01 / 09 / 2026

 

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Este viernes 4 de septiembre, las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro visitarán por quinto año consecutivo el Centro Cívico Grand Bourg. 

Los santos Patronos arribarán a Casa de Gobierno a las 9 de la mañana y serán recibidas por autoridades y trabajadores, junto a la banda de música del Ejército Bonifacio Ruiz de los Llanos y el coro de adultos mayores.  

Empleados públicos de las distintas dependencias gubernamentales podrán participar, como todos los años del recorrido junto a los Santos Patronos. Posteriormente Monseñor Mario Antonio Cargnello oficiará la misa dirigida a los trabajadores y vecinos de la zona. 

En ese marco, la secretaria de Gobierno, Oriana Névora, destacó la importancia de la celebración: “Será un momento muy emotivo para que los empleados puedan hacer sus pedidos y agradecimientos, iluminados por la fe del Milagro que tanto nos caracteriza a los salteños. Este recorrido va a estar acompañado por la banda de música del Ejército y por el coro de adultos mayores, y va a finalizar con una misa oficiada por Monseñor”, destacó Névora.

Asimismo, la funcionaria recordó que “esta actividad está organizada por el área dependiente de Recursos Humanos y coordinada con el Arzobispado de Salta” e invitó a participar a toda la comunidad. “Invitamos a todos los empleados públicos de los distintos ministerios y también a los vecinos de la zona a ser parte de este recorrido y esta jornada tan emotiva. Además, los distintos ministerios se encuentran trabajando en la recolección de alimentos no perecederos y claveles que serán ofrendados ese día”, concluyó la funcionaria. 

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