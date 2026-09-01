Rusia lanza 218 drones y misiles contra Ucrania: Kiev y Odesa, principales objetivos

Al menos 12 personas murieron durante la madrugada del martes en un ataque ruso con drones y misiles contra la capital ucrania y su suburbio suroriental, informaron las autoridades locales y comprobó la Agencia Noticias Argentinas.

Ocho personas murieron en Kiev y otras cuatro, incluidos dos niños, resultaron heridas en el ataque contra varios distritos de la ciudad, según el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

Cuatro personas murieron y 13 resultaron heridas en Boryspil, localidad situada unos 30 kilómetros al sureste de la capital ucraniana, informó la administración militar regional.

Rusia lanzó 218 drones y un número indeterminado de misiles contra Ucrania durante la noche, afirmó la Fuerza Aérea ucraniana.

Las regiones de Kiev y Odesa fueron los principales objetivos y las defensas aéreas ucranianas derribaron o neutralizaron 187 drones, cinco misiles de crucero Kalibr, cinco misiles balísticos Iskander-M/KN-23/S-400 y dos municiones merodeadoras de pequeño tamaño S8000 Banderol propulsadas por motores a reacción.

Se registraron impactos en 28 lugares y la caída de restos en otros 10, añadió la Fuerza Aérea, indica el informe de Xinhua.