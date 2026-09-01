Enzo Fernández deja Chelsea y es nuevo jugador del Manchester City

El mercado de pases inglés quedó sacudido por una de las operaciones más importantes del año: Enzo Fernández dejará el Chelsea para convertirse en nuevo jugador del Manchester City. El club dirigido por Pep Guardiola alcanzó un acuerdo por una cifra superior a los 125 millones de libras esterlinas, según informaron fuentes especializadas en transferencias.

La negociación se extendió durante varias semanas y finalmente llegó a un acuerdo definitivo. El periodista Fabrizio Romano confirmó que las partes cerraron la operación y que el futbolista argentino se prepara para completar los últimos pasos antes de la firma de su contrato y el anuncio oficial.

El campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 habría sido clave para destrabar la transferencia, ya que su intención era continuar su carrera en el Manchester City. De esta manera, seguirá en la Premier League, pero cambiará la camiseta del Chelsea por la del equipo ciudadano.

Una transferencia récord en Inglaterra

La llegada de Enzo Fernández al Manchester City se ubicará entre las compras más costosas de la historia del fútbol inglés. El conjunto dirigido por Guardiola decidió realizar una fuerte inversión para sumar jerarquía a su mediocampo y quedarse con uno de los volantes más destacados del fútbol internacional.

El argentino había llegado al Chelsea en enero de 2023 procedente del Benfica, luego de su consagración mundial con la Selección. En aquel momento, el club londinense había desembolsado una cifra récord para contratarlo y ahora concretará una venta todavía más elevada.

Para Chelsea, la salida representa una baja sensible en una zona clave del equipo. El club deberá buscar alternativas para reemplazar a uno de sus futbolistas más importantes, mientras que Manchester City suma una nueva figura para potenciar su plantel.

Con este movimiento, Enzo Fernández afrontará un nuevo desafío en Inglaterra y pasará a formar parte de un equipo que en los últimos años se consolidó como uno de los grandes protagonistas del fútbol europeo.

