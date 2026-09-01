Fin de la novela: Julián Álvarez seguirá en Atlético de Madrid

La incertidumbre que rodeaba el futuro de Julián Álvarez llegó a su fin. El delantero argentino continuará en Atlético de Madrid, al menos hasta la próxima ventana de transferencias, después de que no prosperara la posibilidad de una llegada al Barcelona y de que el futbolista descartara regresar a la Premier League.

Álvarez volvió a los entrenamientos junto al plantel conducido por Diego Simeone, en una señal que marca el cierre de una de las principales novelas del mercado europeo. La decisión fue informada por medios españoles, entre ellos el diario Sport, que siguió de cerca las negociaciones durante las últimas semanas.

Julián vuelve a enfocarse en Atlético de Madrid

Con el mercado cerrado y su futuro definido, el delantero ya se reincorporó a los entrenamientos del Atlético. Allí volvió a compartir trabajos con sus compañeros y recibió el respaldo de varios futbolistas argentinos, entre ellos Giuliano Simeone, Cristian “Cuti” Romero y Juan Musso.

Ahora, el desafío será exclusivamente deportivo. Álvarez deberá recuperar protagonismo dentro del equipo y volver a ganarse un lugar habitual en las convocatorias de Simeone, después de varias semanas en las que su futuro ocupó buena parte de la agenda del fútbol español.

La posibilidad de una transferencia no desapareció definitivamente, pero quedó postergada. El Barcelona deberá esperar y el Atlético de Madrid consiguió mantener a una de sus principales figuras.

Así, después de semanas de rumores, declaraciones cruzadas e intereses de distintos clubes, la novela de Julián Álvarez llegó a su fin: La Araña seguirá en Madrid y continuará defendiendo la camiseta del Atlético de Simeone.