Infraestructura deportiva: la Provincia consolida el crecimiento de clubes del interior

El fortalecimiento de la infraestructura deportiva en Salta continúa avanzando mediante el Plan META. Para seguir de cerca esta evolución, la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, recorrió predios en Rosario de la Frontera y Metán.

El itinerario comenzó en Rosario de la Frontera con la verificación de los sanitarios y vestuarios remodelados en la Liga Rosarina de Fútbol. La actividad continuó en el Club Normal Rosarino, donde se constató el techado del playón multipropósito, clave para la práctica de básquet y vóley, y concluyó en el Club Unión BB, entidad que edifica locales comerciales destinados a generar ingresos propios.

"Cada vez que llegamos a una institución vemos cómo el apoyo del Estado se transforma en hechos concretos. El Plan META busca acompañar el esfuerzo diario de la dirigencia y garantizar espacios adecuados para la contención social", destacó Arancibia. Asimismo, remarcó: "Salta es la única provincia del país que otorga subsidios directos a los establecimientos, lo que ratifica la decisión política de sostener a las disciplinas como pilares fundamentales".

Posteriormente, las autoridades se trasladaron a Metán para supervisar el nuevo sistema de iluminación en la cancha principal del Club Atlético Libertad, una mejora que habilita el campo de juego para la actividad nocturna.

Sobre el alcance de estas intervenciones, los directivos valoraron el respaldo del Estado: "Estas obras marcan un antes y un después, y nos permiten recibir en óptimas condiciones a los cientos de jóvenes y familias que nos eligen a diario".

En la jornada participaron el senador por Rosario de la Frontera, Diego Porcelo; los equipos de Deportes de ambos municipios; y los referentes institucionales Emiliano Ianmi (Liga Rosarina), Osvaldo Romano (Normal Rosarino), José Armando Cruz (Unión BB), y José Eduardo Poma (Club Atlético Libertad).