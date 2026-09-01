La AFA despidió a Lionel Messi con un emotivo video: “Gracias por unir a un país”

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) homenajeó a Lionel Messi luego de que el astro argentino anunciara su retiro de la Selección con un emotivo video publicado en sus redes sociales. La pieza audiovisual buscó agradecerle al capitán por más de dos décadas defendiendo la camiseta albiceleste.

Con una propuesta original, la AFA hizo que un narrador personificara al escudo de la Selección Argentina para dirigirse directamente al “10” y reconocer su trayectoria, sus títulos y los momentos inolvidables que protagonizó con el equipo nacional.

“Te quiero decir lo mucho que te vamos a extrañar”, comienza el mensaje del escudo, que destaca que Messi fue quien siempre lo llevó “con orgullo en el pecho”.

“Me cambiaste para siempre, vos me pusiste la tercera estrella”

Uno de los momentos centrales del video aparece cuando el escudo le reconoce a Messi haber conseguido la tercera Copa del Mundo para Argentina.

“Me cambiaste para siempre, vos me pusiste la tercera estrella”, expresa el mensaje, en referencia al título conseguido en el Mundial de Qatar 2022.

La AFA también recordó que el camino de Messi estuvo marcado por grandes alegrías, pero también por momentos difíciles. En ese sentido, el video menciona que ambos “se cayeron y se levantaron juntos” durante los más de 20 años de vínculo.

“Los dos sabemos que merecíamos alguna más”, señala el escudo en referencia a las finales mundialistas perdidas por Argentina en 2014 y 2026.

Más de 20 años con la camiseta argentina

El homenaje repasó la extensa carrera de Messi con la Selección, iniciada hace más de dos décadas.

“Fueron más de 20 años” escuchando los latidos del capitán, expresa el video, que también recuerda las distintas camisetas que utilizó antes de convertirse en dueño del histórico dorsal número 10.

El mensaje destaca que Messi llevó primero los números 15, 18 y 19, hasta llegar a la camiseta que se convirtió en símbolo de su carrera internacional.

“No hay foto en la que no estemos juntos, aunque en algún momento pensaste que no era para vos”, agrega el escudo en una referencia a los años de críticas y frustraciones que atravesó el futbolista antes de conquistar títulos con Argentina.

Copa América, Mundial y los momentos inolvidables

El video de la AFA también repasó algunas de las imágenes más importantes del ciclo de Messi en la Selección.

Entre ellas aparecen:

La consagración en la Copa América 2021 ante Brasil en el estadio Maracaná.

El penal decisivo en el Mundial de Qatar 2022.

La victoria frente a Inglaterra en la semifinal del último Mundial.

La entidad destacó así una etapa que terminó con la conquista de los títulos que durante años fueron el gran objetivo del seleccionado.

“Gracias por unir a todo un país detrás de este escudo”

En el cierre del homenaje, la AFA resaltó el impacto que Messi generó en millones de argentinos y fanáticos alrededor del mundo.

“Cada vez hay más chicos que se ponen la camiseta y dicen que cuando sean grandes quieren ser como vos”, expresó el mensaje.

Y concluyó:

“Gracias por unir a todo un país detrás de este escudo”.

Lionel Messi cerró su ciclo con la Selección Argentina después de 21 años de representación, dejando una etapa marcada por títulos históricos, récords y una conexión única con los hinchas argentinos.