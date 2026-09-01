Gremios universitarios harán un paro de 24 horas tras fracaso de la negociación salarial

Los gremios docentes y no docentes de las universidades nacionales realizarán este miércoles un paro de 24 horas, luego de que fracasara la reunión paritaria con el Gobierno en la que se buscaba avanzar en un acuerdo salarial para el sector.

El encuentro fue encabezado por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y contó con representantes de las organizaciones sindicales universitarias. Desde el Ministerio de Capital Humano plantearon una pauta de aumento del 6% para el próximo bimestre, aunque la propuesta fue rechazada por los gremios.

La oferta oficial contempla un incremento del 3% sobre los salarios correspondientes a septiembre y la ratificación de otro 3% para octubre, porcentaje que había sido acordado en las negociaciones realizadas en junio.

Desde el Gobierno señalaron que la propuesta representa un aumento acumulado del 6% para el personal docente universitario y que la convocatoria tenía como objetivo mantener abierta la negociación paritaria con las organizaciones sindicales.

Los gremios rechazaron la propuesta

Tras la reunión, los representantes sindicales cuestionaron el porcentaje ofrecido por el Ejecutivo y aseguraron que la propuesta se encuentra lejos de las necesidades salariales del sector.

Oscar Vallejos, secretario adjunto de CONADU Histórica y secretario de Formación de la CTA, confirmó que el Frente Gremial Universitario llevará adelante el paro de 24 horas y adelantó que los sindicatos analizarán nuevas medidas de fuerza en los próximos días.

El dirigente sostuvo además que el Gobierno estaría utilizando la negociación paritaria para “ganar tiempo en la Justicia”, en referencia al plazo que tiene el Ejecutivo para informar sobre el cumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario.

En la misma línea, Francisca “Paquita” Staiti, secretaria general de CONADU Histórica, calificó como un fracaso la reunión salarial. Según explicó, el aumento del 3% para septiembre está muy por debajo de la recomposición que, de acuerdo con el gremio, se encuentra pendiente.

Staiti señaló que los trabajadores reclaman una recomposición del 31,2% correspondiente hasta julio, además del porcentaje relacionado con la inflación de agosto, en el marco de la cautelar judicial vinculada al financiamiento de las universidades.

El conflicto continuará después del paro

La medida de fuerza prevista para este miércoles no será el único punto de discusión entre los sindicatos universitarios y el Gobierno. Los representantes gremiales se reunirán el jueves 3 de septiembre en Bariloche, durante el plenario del Consejo Universitario Nacional, donde definirán los próximos pasos del reclamo.

Por su parte, el Gobierno convocó a una nueva instancia de negociación para el jueves 17 de septiembre.

El conflicto salarial entre las universidades nacionales y el Ejecutivo continúa así sin una solución, mientras los gremios advierten que la falta de acuerdo podría derivar en nuevas medidas de fuerza si no se modifica la propuesta salarial.