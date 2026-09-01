Milei anticipó que hablará de Malvinas en cadena nacional: “Ayer ha pasado algo muy fuerte“

El presidente Javier Milei anunció que el próximo jueves emitirá una cadena nacional para referirse a la cuestión Malvinas, luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump expresara su disposición a revisar la postura histórica de Estados Unidos sobre la soberanía de las islas.

El anuncio fue realizado durante la reunión de Gabinete que Milei encabezó este martes en la Casa Rosada. Según trascendió, el canciller Pablo Quirno presentó durante el encuentro un informe sobre los avances de la Cancillería vinculados a la estrategia diplomática argentina en torno al reclamo por las Malvinas.

"Lo anunció", confirmó una fuente del Gobierno tras la reunión. Minutos antes, el Presidente había anticipado que el tema sería uno de los ejes centrales del encuentro y calificó a la causa Malvinas como "la más importante y sagrada que tenemos los argentinos".

Desde la Secretaría de Comunicación y Medios de Presidencia informaron que durante la reunión de ministros se repasaron las políticas de cada área y, en particular, las gestiones internacionales relacionadas con la defensa de la soberanía argentina sobre las islas.

Quirno: "No podemos depender de nadie"

El canciller Pablo Quirno se refirió a los dichos de Trump y señaló que la Argentina debe avanzar con sus propios objetivos diplomáticos. "No podemos depender de nadie, tenemos que hacer los deberes", sostuvo durante una entrevista en Infobae en Vivo.

El funcionario evitó brindar detalles sobre los avances expuestos ante el Gabinete, aunque destacó la importancia de continuar con una estrategia propia para fortalecer el reclamo argentino.

Las declaraciones de Trump habían generado repercusión luego de que manifestara que estaba dispuesto a revisar la posición tradicional de Estados Unidos sobre la disputa entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las islas. La situación abrió un nuevo escenario diplomático que será abordado por Milei en su mensaje del jueves.