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Realizaron la prueba de carga sobre el nuevo puente de Vaqueros

Es una instancia clave para su posterior habilitación. Luego el plan de trabajos prevé trasladar el puente metálico, lo que permitirá la ejecución de los pilotes que darán sustento a la construcción del segundo puente. La Provincia asiste financieramente a Nación para que avancen los trabajos.

Salta Hoy

01 / 09 / 2026

 

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En una nueva instancia de la construcción de los nuevos puentes de Vaqueros y su circunvalación, se efectuó la prueba de carga sobre el primer puente que está próximo a habilitarse. Consiste en un ensayo que se realiza para evaluar que la estructura se comporte conforme a lo proyectado previo a su puesta en servicio, para evaluar su resistencia, deformaciones y la respuesta al modelo de cálculo.
 
Esta acción se realizó con la colocación de maquinaria de carga de gran tonelaje en posiciones determinadas para generar los esfuerzos más desfavorables a fin de registrar deformaciones en la estructura y validar los cálculos de diseño.
 
En la zona del primer puente también se trabaja sobre la rotonda de acceso, alcantarillas, barandas y la iluminación. Tras su habilitación, se trasladará el puente metálico actual aguas abajo para su uso peatonal, ciclistas y motociclistas. Posteriormente iniciará la construcción del segundo nuevo puente.

El proyecto integral abarca una extensión de cuatro kilómetros de autopista desde El Quirquincho hasta el río Vaqueros y desde allí por la autopista en construcción (costanera), hasta el puente del río Wierna.
 
Cabe destacar que el gobernador Gustavo Sáenz dispuso, ante las demoras del gobierno nacional, que la Provincia asista financieramente el proyecto para garantizar el avance de los trabajos.
 

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