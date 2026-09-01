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El Ente Regulador de los Servicios Públicos frenó el aumento de tarifas de agua potable

El organismo autorizó para septiembre una actualización del 2,1% que corresponde a la inflación.

Salta Hoy

01 / 09 / 2026

 

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Entre febrero y agosto, las tarifas habían aumentado casi un 41%. 

Para septiembre, se autorizó una actualización del 2,1% que corresponde a la inflación. 

Se suspendió el 2,54% mensual de recomposición previsto anteriormente. 

Esta decisión responde a las quejas de usuarios y organismos de defensa del consumidor.

El Ente reconoce que la tarifa no puede aumentar automáticamente y considera la capacidad de pago de los hogares.

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