El Ente Regulador de los Servicios Públicos frenó el aumento de tarifas de agua potable

Entre febrero y agosto, las tarifas habían aumentado casi un 41%.

Para septiembre, se autorizó una actualización del 2,1% que corresponde a la inflación.

Se suspendió el 2,54% mensual de recomposición previsto anteriormente.

Esta decisión responde a las quejas de usuarios y organismos de defensa del consumidor.

El Ente reconoce que la tarifa no puede aumentar automáticamente y considera la capacidad de pago de los hogares.