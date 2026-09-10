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EN VIVO 09:00 a 13:00 HRS

La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

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Punto de Encuentro

Periodístico

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Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

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Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Otra vez emiten alerta amarilla por vientos fuertes en el centro y oeste de la provincia

El fenómeno se advierte para esta tarde y noche, según lo indicado por el Servicio Meteorológico Nacional.

Salta Hoy

10 / 09 / 2026

 

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Por viento Zonda el área de cobertura comprende los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y Valles de San Carlos. 

La región puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. 

Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Por otro lado, y para toda la jornada se esperan vientos intensos en la Puna de los departamentos Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos. 

La zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h en los niveles más altos.

 

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