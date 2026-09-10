El Cabildo se ilumina de amarillo por el Día Mundial de Prevención del Suicidio
La Municipalidad acompañará la conmemoración de esta fecha con la iluminación del histórico edificio, con el objetivo de generar conciencia, promover el cuidado de la salud mental y fortalecer el diálogo, la escucha y el acompañamiento.
Salta Hoy
10 / 09 / 2026
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Será hoy jueves desde las 20 hasta las cero horas en la explanada del Cabildo Histórico de Salta.
La sede Rosario de la Frontera de la Unsa también se suma a la fecha con la presentación de varias actividades a las 11 de la mañana
Se invita a todos el uso de una cinta amarilla en el pecho para concientizar sobre la importancia del cuidado de la salud mental.