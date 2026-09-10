El Cabildo se ilumina de amarillo por el Día Mundial de Prevención del Suicidio

Será hoy jueves desde las 20 hasta las cero horas en la explanada del Cabildo Histórico de Salta.

La sede Rosario de la Frontera de la Unsa también se suma a la fecha con la presentación de varias actividades a las 11 de la mañana

Se invita a todos el uso de una cinta amarilla en el pecho para concientizar sobre la importancia del cuidado de la salud mental.