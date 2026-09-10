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EN VIVO 09:00 a 13:00 HRS

La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

El Cabildo se ilumina de amarillo por el Día Mundial de Prevención del Suicidio

La Municipalidad acompañará la conmemoración de esta fecha con la iluminación del histórico edificio, con el objetivo de generar conciencia, promover el cuidado de la salud mental y fortalecer el diálogo, la escucha y el acompañamiento.

Salta Hoy

10 / 09 / 2026

 

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Será hoy jueves desde las 20 hasta las cero horas en la explanada del Cabildo Histórico de Salta.

La sede Rosario de la Frontera de la Unsa también se suma a la fecha con la presentación de varias actividades a las 11 de la mañana

Se invita a todos el uso de una cinta amarilla en el pecho para concientizar sobre la importancia del cuidado de la salud mental.  

 

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