Así se vive el Milagro: Miles de fieles emprendieron camino hacia la Catedral de Salta

Uno de los grupos más imponentes de fe, sacrificio y tradición del Milagro salteño arribó este miércoles a San Antonio de los Cobres y está integrado principalmente por peregrinos mineros provenientes de distintos puntos de la Puna.

Entre ellos se encuentran los grupos de Antofagasta de la Sierra (Catamarca), Santa Rosa de los Pastos Grandes, Olacapato y Tolar Grande, además de quienes se fueron incorporando desde distintos yacimientos mineros durante el recorrido.

Los peregrinos de San José de Metán partieron hoy a las 5:00 caminando por la Ruta Nacional 9/34. Un grupo masivo de 450 personas y otro contingente de 40, prevé arribar el lunes 14 de septiembre al mediodía.

En el grupo de Santa María, Catamarca, salieron 85 ciclistas a las 8:00. En tanto desde Tinogasta, partió otro grupo en bicicleta a la misma hora.

Desde el departamento Anta, Apolinario Saravia emprendió el camino a la Catedral Basílica de Salta, a las 6:00 con 120 ciclistas.

Las Lajitas con 12 caminantes inició su marcha a la 1:00 de la madrugada.

En el departamento San Martín, un total de 210 ciclistas de Tartagal, Mosconi, Campamento Vespucio y Aguaray avanzan hacia la capital.

Los peregrinos de Las Cuevas salieron hoy a las 4:00 y a la misma hora lo hizo Río Piedras con 70 peregrinos.

A todo esto, Puerto Iguazú, provincia de Misiones, un grupo de 50 personas emprendió viaje (en vehículos) esta mañana a las 7:00, con llegada prevista para el domingo 13 de septiembre.

Se solicita a los automovilistas extremar precauciones y reducir la velocidad en rutas por la alta congestión de caminantes y ciclistas acompañados por personal policial.