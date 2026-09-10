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Radio Salta visitó el campanario de la Catedral Basílica

Una visita que se realizó ante las cámaras del streaming de esta emisora sorprendió por los detalles dados a conocer a la teleaudiencia.

Salta Hoy

10 / 09 / 2026

 

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Son 5 las campanas que repican todo el año pero especialmente para la época del Milagro: dos pequeñas, dos medianas y una mayor. 

El equipo de campaneros está compuesto por 16 personas con la última incorporación de 2 integrantes de 14 y 15 años.

Los campaneros realizan esta labor ad honorem y la misma se enseña de generación a generación. 

Emanuel Ibáñez, uno de los encargados del Apostolado de los Campaneros fue el responsable de recibir a esta emisora.

“Cuando llegan los peregrinos o las imágenes, vemos a la gente llorar y nosotros lloramos a la par de ellos”, dijo Ibáñez.

 

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