Radio Salta visitó el campanario de la Catedral Basílica

Son 5 las campanas que repican todo el año pero especialmente para la época del Milagro: dos pequeñas, dos medianas y una mayor.

El equipo de campaneros está compuesto por 16 personas con la última incorporación de 2 integrantes de 14 y 15 años.

Los campaneros realizan esta labor ad honorem y la misma se enseña de generación a generación.

Emanuel Ibáñez, uno de los encargados del Apostolado de los Campaneros fue el responsable de recibir a esta emisora.

“Cuando llegan los peregrinos o las imágenes, vemos a la gente llorar y nosotros lloramos a la par de ellos”, dijo Ibáñez.