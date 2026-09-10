Cómo nacieron las esculturas de los Peregrinos del Milagro

El conjunto escultórico fue financiado por la Municipalidad capitalina e inaugurado la semana pasada.

“Desde el mes de marzo estoy trabajando en estas esculturas”, indicó la artista.

Explicó que su modo de expresar sus respetos al Señor del Milagro es haciendo esculturas.

“Yo nunca peregrinaría, porque no es mi estilo, pero cuando los veo me conmueve hasta las lágrimas porque es una demostración de fe que moviliza a cualquiera”, dijo Ovalle.