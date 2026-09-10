Cómo nacieron las esculturas de los Peregrinos del Milagro
“Esta demostración de fe moviliza a cualquiera”. Esta mañana visitó los estudios de Radio Salta, la escultora Viviana Ovalle, autora de la obra denominada “Parque Municipal Lineal del Peregrino”, ubicada al costado de la avenida Banchik.
Salta Hoy
10 / 09 / 2026
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El conjunto escultórico fue financiado por la Municipalidad capitalina e inaugurado la semana pasada.
“Desde el mes de marzo estoy trabajando en estas esculturas”, indicó la artista.
Explicó que su modo de expresar sus respetos al Señor del Milagro es haciendo esculturas.
“Yo nunca peregrinaría, porque no es mi estilo, pero cuando los veo me conmueve hasta las lágrimas porque es una demostración de fe que moviliza a cualquiera”, dijo Ovalle.