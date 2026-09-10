Prevenir también es escuchar

Escuchar sin juzgar, acompañar y ayudar a buscar atención profesional puede marcar una diferencia.

En Salta, las personas que atraviesan situaciones de malestar pueden acudir a un centro de salud y solicitar acompañamiento profesional.

“El programa GUIAF brinda orientación y acompañamiento a familiares y allegados que atraviesan situaciones vinculadas a conductas suicidas. Si estas vos o algún conocido está pasando por una situación de malestar, puedes acudir a nosotros sin miedo”, recordó la Lic. Silvana Rodriguez, jefa de este programa.

Se puede pedir ayuda en el Sistema de Emergencias 9-1-1 las 24 horas, los 365 días del año.

También en el Centro de Salud Nº 63 “Dr. Roberto Nazr”, Av. Sarmiento 655 de Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hs, en el teléfono 387 4213387.

Ante una situación de sufrimiento o malestar, pedir ayuda es importante.

Ademas se recuerda que hoy el Cabildo se iluminará de amarillo por el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, de 20 a 00 horas, en un trabajo articulado con la Municipalidad de la Ciudad de Salta.

También se realizaran actividades de prevención en salud mental en todos los centros de Salud y Hospitales de nuestra provincia.