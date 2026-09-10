 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

Cartas Sin Marcar

Conducción: Lola Plaza

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Prevenir también es escuchar

En el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, se recuerda la importancia de fortalecer la escucha, la empatía y las redes de apoyo frente a quienes atraviesan situaciones de sufrimiento o malestar.

Salta Hoy

10 / 09 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Escuchar sin juzgar, acompañar y ayudar a buscar atención profesional puede marcar una diferencia.

En Salta, las personas que atraviesan situaciones de malestar pueden acudir a un centro de salud y solicitar acompañamiento profesional.

“El programa GUIAF brinda orientación y acompañamiento a familiares y allegados que atraviesan situaciones vinculadas a conductas suicidas. Si estas vos o algún conocido está pasando por una situación de malestar, puedes acudir a nosotros sin miedo”, recordó la Lic. Silvana Rodriguez, jefa de este programa.

Se puede pedir ayuda en el Sistema de Emergencias 9-1-1 las 24 horas, los 365 días del año.

 

También en el Centro de Salud Nº 63 “Dr. Roberto Nazr”, Av. Sarmiento 655 de  Lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hs, en el teléfono 387 4213387.

Ante una situación de sufrimiento o malestar, pedir ayuda es importante.

Ademas se recuerda que hoy el Cabildo se iluminará de amarillo por el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, de 20 a 00 horas, en un trabajo articulado con la Municipalidad de la Ciudad de Salta.

También se realizaran actividades de prevención en salud mental en todos los centros de Salud y Hospitales de nuestra provincia.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO