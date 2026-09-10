La inflación de agosto fue del 1,7% y acumuló 33,5% en los últimos 12 meses

La inflación de agosto de 2026 fue del 1,7%, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló una variación del 33,5% en los últimos 12 meses.

El dato mostró una desaceleración respecto de julio, cuando la inflación había alcanzado el 2,1%, y permitió que el indicador retomara la tendencia descendente que el Gobierno esperaba para la segunda mitad del año.

Según el informe oficial, el nivel general del IPC registró en agosto una suba mensual del 1,7%, mientras que la variación acumulada durante 2026 llegó al 21,3%.

Qué rubros impulsaron la inflación de agosto

Al analizar las categorías del IPC, los precios de la inflación núcleo registraron un aumento del 1,8%, con incrementos vinculados principalmente a Alquiler de la vivienda y Servicios culturales.

Por su parte, los precios regulados tuvieron una suba del 2,2%. Entre los principales aumentos se destacaron los correspondientes a Electricidad, Gas, Transporte público y Gastos de prepagas.

En tanto, los precios estacionales mostraron una variación negativa del -0,9%. Dentro de este segmento bajaron los valores de Paquetes turísticos y Prendas de vestir, aunque esas caídas fueron compensadas parcialmente por aumentos en Verduras, tubérculos, legumbres y Frutas.

Con el dato de agosto, la inflación mensual volvió a ubicarse por debajo del 2%, luego del repunte registrado en julio, y se mantiene como uno de los principales indicadores económicos que sigue el Gobierno para evaluar la evolución de los precios durante 2026.