Callejero Fino volverá a declarar este viernes y evaluarán su situación procesal

El cantante de RKT, Simón Natanael Alvarenga, conocido popularmente como Callejero Fino, se encuentra citado con el fin de que vuelva a declarar este viernes y se evaluará su situación procesal por el delito de portación ilegal de arma y suspensión de la numeración registral.

Fuentes judiciales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el fiscal Cosme Iribarren dispuso la ampliación de la declaración este jueves por la mañana, “de acuerdo con la prueba incorporada”.

La próxima testimonial aportada podría definir si se extiende el plazo de prisión preventiva, tanto para Alvarenga como para su primo, Steven Joel Rocca, de 27 años, que viajaba con él en el momento de la detención. El letrado solicitó, además, una prórroga para definir dicha medida.

El pasado 4 de septiembre, las defensas de ambos jóvenes habían solicitado la excarcelación, que fue rechazada, por lo que ambos permanecen alojados en la Comisaría 4.ª de Benavídez, Tigre.

"Era algo lógico", consignaron los voceros de la investigación ante la consulta de NA, tras la decisión de la jueza de Garantías de San Isidro Mariana Schemberger, quien autorizó el análisis del celular del joven de 31 años.

Callejero Fino circulaba en una camioneta Volkswagen Amarok sin patente junto a Rocca cuando fueron detenidos durante un control vehicular llevado a cabo por la Patrulla Municipal de Tigre, en un recorrido preventivo en calle Italia y ruta 27, en Villa La Ñata.

Anteriormente, el músico declaró ante el fiscal Cosme Iribarren y negó ser el dueño de la pistola Glock calibre .40, cuya numeración estaba limada, mientras que su nuevo abogado es Diego Storto.

La portación ilegal de armas tiene una pena mínima de 3 años y 6 meses, por lo que no es excarcelable.

El cantante ya había sido condenado a seis años de prisión por un robo cuando tenía 20 años. En aquel entonces estuvo cinco meses detenido en un penal y luego cumplió la pena bajo arresto domiciliario.

Fuente: Agencia NA