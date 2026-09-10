Nueva York homenajeó a las víctimas del 11-S con drones que recrearon las Torres Gemelas

Nueva York realizó un emotivo homenaje a las víctimas de los atentados del 11-S con una instalación aérea que iluminó el cielo de Manhattan: 2.977 drones formaron una representación de las Torres Gemelas, con una luz por cada persona que murió durante los ataques terroristas.

El espectáculo, denominado “2,977 Lights Over New York Harbor”, convirtió el puerto de Nueva York en el escenario de una enorme constelación luminosa que buscó mantener viva la memoria de quienes perdieron la vida aquel día. La formación pudo observarse desde distintos puntos de la ciudad, incluido el sector de Dumbo, en Brooklyn, al otro lado de la bahía del East River.

La coreografía comenzó con una figura en espiral que luego fue tomando forma hasta reconstruir la silueta de los emblemáticos rascacielos del World Trade Center, en una representación a escala arquitectónica completa.

Una luz por cada víctima

El concepto central del homenaje fue recordar a cada una de las víctimas de manera individual. Los organizadores explicaron que la cantidad exacta de drones utilizados no fue simbólica, sino que representó a las 2.977 personas fallecidas en los atentados del 11 de septiembre.

“Encendemos el número exacto para ser testigos y recordar cada vida individual”, explicó Addison Mehr, director creativo y productor ejecutivo de la obra.

La instalación fue desarrollada en diálogo con comunidades afectadas por la tragedia, entre ellas integrantes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) y familiares de víctimas agrupados en la organización 9/11 Families United.

La artista y exintegrante del FDNY Brenda Berkman destacó que el paso del tiempo genera un nuevo desafío: transmitir lo ocurrido a quienes no vivieron aquel día.

“Veinticinco años después del 11-S, 100 millones de estadounidenses no tienen recuerdos propios de ese día”, señaló, al remarcar la importancia de crear nuevos símbolos de memoria para las generaciones más jóvenes.

El proyecto fue impulsado por la New York Foundation for the Arts y financiado mediante aportes privados y contribuciones de distintas organizaciones.

Música y memoria

La presentación aérea estuvo acompañada por una banda sonora con obras de los compositores Philip Glass, Max Richter y la pieza “On The Transmigration of Souls”, creada por John Adams en memoria de las víctimas del 11-S.

El diseño visual también incorporó referencias al proyecto arquitectónico del equipo THINK, una propuesta cultural para el área donde se encontraban las Torres Gemelas tras los atentados.

El homenaje con drones funcionó además como antesala del tradicional “Tribute in Light”, el reconocido espectáculo de dos haces de luz que cada 11 de septiembre iluminan el cielo de Nueva York desde el lugar donde estuvieron las Torres Gemelas.

Ese tributo, compuesto por 88 reflectores instalados en el Battery Parking Garage, se enciende desde la noche del aniversario hasta la madrugada siguiente.