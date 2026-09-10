Se secuestraron más de 43 mil dosis de droga en más de 100 procedimientos

La Policía de Salta, a través de la Dirección General de Drogas Peligrosas, realizó durante la última semana 105 procedimientos en distintas jurisdicciones de la provincia, en el marco de la lucha contra la comercialización de sustancias prohibidas.

Las intervenciones incluyeron controles preventivos en la vía pública, patrullajes y allanamientos vinculados a investigaciones por microtráfico de drogas.

Como resultado, 19 personas fueron detenidas por su presunta vinculación con el narcomenudeo. Además, se secuestraron más de 43 mil dosis de marihuana y cocaína, evitando su comercialización y circulación en distintos sectores de la provincia.

Las actuaciones se originaron a partir de denuncias web, reportes al Sistema de Emergencias 911 y otras intervenciones policiales que permitieron reunir información y avanzar con las investigaciones.

En todos los casos tomó intervención la Justicia, a través de las fiscalías competentes de cada jurisdicción.