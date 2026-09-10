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Ya te podés inscribir en el 1er Concurso del Alfajor Salteño

El certamen se llevará a cabo el domingo 4 de octubre en el Paseo Ex Palúdica. Los cupos son limitados y los interesados ya pueden anotarse a través del número 3875537201 o completando un formulario online.

Salta Hoy

10 / 09 / 2026

 

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Con el objetivo de seguir promoviendo la gastronomía local, potenciar a los emprendedores del rubro y poner en valor uno de los productos más emblemáticos de la identidad salteña, la Municipalidad de Salta lanza la convocatoria para el 1° Concurso del Alfajor Salteño.

El evento se desarrollará el domingo 4 de octubre en las instalaciones del Paseo Ex Palúdica, ubicado en Gral. Martín Güemes 175.

El certamen busca reunir a los mejores elaboradores y maestros alfajoreros de la ciudad para celebrar la tradición dulcera de la capital, premiar la calidad de las preparaciones y fomentar el desarrollo económico del sector.

Inscripciones abiertas

Los cupos para participar son limitados. Los emprendedores, gastronómicos y productores interesados en sumarse a la competencia deben realizar su inscripción comunicándose al teléfono 387 553 7201 o al link https://forms.gle/rhXpibLWhfDyyu2B8.

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