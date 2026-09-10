Así funcionarán los servicios municipales el lunes 14 y el martes 15

La Municipalidad de Salta informa el cronograma de servicios previstos para los feriados del Milagro los días lunes 14 y martes 15 de septiembre.

Desde la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos se comunica que la recolección domiciliaria será normal. Al igual que la limpieza y barrido de calles.

En cuanto a los cementerios De la Santa Cruz y San Antonio de Padua se informa que estarán abiertos de 7 a 19, pero la administración atenderá sólo hasta las 13 horas.

Durante los feriados, el mercado San Miguel, sucursales de 20 de Febrero 37 e Ituzaingó 134, el lunes 14 atenderá en horario corrido y martes 15 estará cerrado. El Mercadito Patio de la Empanada, en San Martín esquina Islas Malvinas, el lunes 14 y martes 15 atenderá en horario normal. El Mercadito General Belgrano, de 12 de Octubre esquina Vicente López, abrirá en horario normal el lunes 14 y el martes 15 abierto medio día. El polo gastronómico Mercadito “Evita”, de Leguizamón esquina Ibazeta, trabajará el lunes y martes en horario normal.

Asimismo, se informa que ambos anexos del mercado San Miguel atenderán en horario corrido de 8 a 21:30 el sábado 12 y el lunes 14.

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial mantendrá todas sus dependencias cerradas, aunque trabajará en los controles diarios habituales y el personal estará abocado a los operativos relacionados a la fiesta religiosa en honor al Señor y la Virgen del Milagro.

La guardia del Hospital Municipal de Salud Animal funcionará el domingo de 7 a 19 hs sólo y exclusivamente para atender a los perros derivados de los puntos de atención y acompañamiento que estableció el municipio para la recepción de los grupos de peregrinos.

Desde la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, se indicó que se atenderán los llamados que ingresen al 105 para emergencias, durante las 24 horas.

Desde la Secretaría de Desarrollo Social se recuerda que el servicio de sepelios se brindará con normalidad. Los vecinos que necesiten de esta asistencia podrán comunicarse al 3874677258. El servicio incluye ataúd, capilla ardiente, retiro y traslado del cuerpo. El último adiós podrá ser en el domicilio o en la sala velatorio del municipio.

Los Centros de Atención al Visitante (Casa de Moldes), de Caseros 711, estarán abiertos de manera normal el lunes 14 mientras que el día 15 permanecerán cerrados.

La Casona Histórica de Castañares y el Museo de la Ciudad también estarán cerrados al igual que los Centros Integradores Comunitarios y los complejos Nicolás Vitale, Carlos Xamena y el natatorio Juan Domingo Perón. En tanto que, el Paseo Ex Palúdica estará abierto de 10 a 21 hs, donde se podrá visitar y recorrer la muestra fotográfica denominada “El Milagro de la ciudad”, que estará habilitada hasta el 22 de septiembre.

Por último, desde el Tribunal Administrativo de Faltas se informa que el Juzgado de 4º Nominación, a cargo del Dr. Justo Herrera, permanecerá con guardia pasiva.