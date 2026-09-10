Mangione supervisó el operativo sanitario del Milagro en el microcentro

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, visitó este jueves el Puesto Médico de Avanzada (PMA) del SAMEC ubicado sobre calle España, entre la Catedral Basílica y el Banco Macro. Durante la recorrida, el titular de la cartera sanitaria constató el funcionamiento del dispositivo que presta cobertura ininterrumpida de 7 a 24 horas desde que comenzó el rezo de la novena, dialogó con el personal de guardia y conversó con los fieles y peregrinos que transitaban por las inmediaciones del templo mayor.

Asimismo, Mangione verificó en la Plaza 9 de Julio el espacio físico donde se montará el hospital móvil de alta complejidad enviado por la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA). Se trata de una incorporación estratégica para la contingencia sanitaria, gestionada por el ministro ante autoridades nacionales, que reforzará la capacidad de respuesta durante los días de mayor concurrencia.

Balance de atenciones

Desde el inicio de la novena en honor al Señor y la Virgen del Milagro, el equipo de salud apostado en el microcentro ya brindó asistencia a más de 500 personas. Entre los principales motivos de consulta y atención se destacaron cuadros de lipotimia, deshidratación y controles preventivos de presión arterial, situaciones asociadas a la permanencia prolongada de pie y a la exigencia física.

Más de 250 personas abocadas a la cobertura integral

El despliegue central, coordinado a través del SAMEC, forma parte de una red articulada con la DINESA, los servicios de emergencias 107 de Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, el Ejército Argentino, la Policía de la Provincia, Defensa Civil, Cruz Roja, instituciones privadas, hospitales cabecera y universidades.

Durante la procesión del 15 de septiembre, el operativo contará con más de 250 personas afectadas de forma exclusiva, garantizando al mismo tiempo el funcionamiento de la guardia central y las 11 subbases del organismo en la ciudad.

Esquema de puestos para el Triduo (13 al 15 de septiembre)

· PMA Macro (Catedral): atenderá el domingo 13 de 7 a 23 hs; el lunes 14 cumplirá guardia de 24 horas corridas; y el martes 15 permanecerá activo hasta la finalización de los cultos.

· PMA Plaza 9 de Julio (Hospital Móvil DINESA): funcionará el domingo 13 de 7 a 24 hs; el lunes 14 con guardia de 24 horas; y el martes 15 hasta el cierre de las actividades.

· Puesto Aunor (Acceso Este): trabajo conjunto entre SAMEC y DINESA para la recepción de contingentes. Estará activo el domingo 13 durante las 24 horas y el lunes 14 de 7 a 19 hs.

· Puesto Limache (Jockey Club): operará el lunes 14 de 7 a 17 hs para la contención sanitaria de las peregrinaciones provenientes de la Puna.

· Puesto Plaza Macacha Güemes: prestará servicio el lunes 14 de 7 a 19 hs para los grupos que ingresan por la zona sur de la Capital.

Dispositivo especial del 15 de septiembre

Durante la jornada central de la procesión se alcanzará el pico del operativo sanitario:

· Plaza 9 de Julio: a la par del hospital móvil de DINESA, se sumará una carpa naranja desde las 7 hs y se establecerá en la Glorieta el Puesto de Comando del SAMEC, con servicios especializados de podología y kinesiología para la recuperación física de los caminantes.

· Plaza Belgrano: PMA activo desde las 8 hs.

· Parque 20 de febrero: PMA montado con el soporte técnico del SAME 107 de Jujuy, operativo desde las 8 hs.

· Red de derivación y traslado: se ubicarán 24 ambulancias en calles perpendiculares a lo largo del trayecto procesional para intervención rápida o derivación hacia centros hospitalarios, a las que se sumarán cuatro unidades móviles exclusivas para los puestos de la plaza principal.