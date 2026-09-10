Pautas para prevenir enfermedades respiratorias dura

En el marco de las festividades en honor al Señor y la Virgen del Milagro, el Ministerio de Salud Pública recuerda a la población la importancia de adoptar medidas de prevención frente a las enfermedades respiratorias, especialmente ante el desplazamiento y la concentración de personas que se producen durante las peregrinaciones, los cultos y la procesión del 15 de septiembre.

El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, explicó que las infecciones respiratorias se encuentran dentro de los valores habituales para esta época del año y dijo que, “históricamente, durante la segunda quincena de septiembre, se registra un incremento de casos asociado al movimiento de personas por las festividades religiosas”.

Por ello, se recomienda que quienes presenten síntomas respiratorios, especialmente si tienen fiebre, permanezcan en su hogar y eviten participar de peregrinaciones o actividades que impliquen concentración de personas hasta presentar mejoría.

En caso de presentar síntomas durante una peregrinación, se aconseja utilizar barbijo, evitar compartir vasos, botellas, cubiertos, mate u otros utensilios, cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar y, cuando sea posible, mantener distancia de otras personas.

También es importante lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o utilizar alcohol al 70%, antes de comer y luego de toser, estornudar o limpiarse la nariz.

En los lugares cerrados que concentren personas, se debe ventilar ambientes mediante la apertura de puertas y ventanas.

Mantener las vacunas al día

La cartera sanitaria provincial recuerda la importancia de contar con las dosis contempladas en el Calendario Nacional de Vacunación al día.

García dijo que existen vacunas específicas para prevenir formas graves de enfermedades respiratorias, entre ellas influenza y COVID-19, por lo que recomendó a la población verificar y mantener actualizados los esquemas correspondientes.

Situación de COVID-19

El Ministerio de Salud de la Nación informó la detección en el país de tres casos de la subvariante BA.3.2 de SARS-CoV-2, identificados mediante la vigilancia genómica realizada por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”.

Los casos corresponden a residentes de la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional, la evidencia disponible indica que este linaje no representa un riesgo adicional sustancial para la salud, aunque se mantiene la vigilancia virológica, epidemiológica y de los indicadores de gravedad.

La subvariante, descendiente de Ómicron BA.3, fue detectada por primera vez en Sudáfrica en noviembre de 2024 y se encuentra bajo monitoreo.

“En Salta no se han identificado -hasta el momento- casos correspondientes a BA.3.2. En lo que va del año se notificaron 12 casos de COVID-19 en la provincia, todos aislados y sin evidencia de un incremento significativo de la enfermedad”, manifestó el director general de Coordinación Epidemiológica.

Agregó que, “hasta el momento no se han observado manifestaciones clínicas diferentes a las habituales de COVID-19 asociadas a BA.3.2 ni un aumento de hospitalizaciones o casos fatales atribuibles a esta subvariante”.

La provincia sostiene la vigilancia epidemiológica y recuerda que las medidas generales de prevención de las infecciones respiratorias continúan siendo fundamentales, especialmente durante jornadas de alta concurrencia como las previstas por las festividades del Milagro.