Avanza la rehabilitación de una paciente con prótesis osteointegrada en el CePReFis

El Ministerio de Salud Pública, a través del Centro Provincial de Rehabilitación Física (CePReFis), continúa con el proceso de rehabilitación de una paciente que sufrió una amputación traumática y que actualmente se encuentra en la etapa final de adaptación de una prótesis mediante un sistema de osteointegración transfemoral.

Desde el CePReFis se llevó adelante el tratamiento preprotésico, con ejercicios de fortalecimiento y preparación física, además de una incorporación progresiva de la descarga de peso. En enero comenzó esta etapa mediante un dispositivo específico que permitió iniciar el apoyo de manera gradual.

Actualmente, el equipo de rehabilitación completó la alineación de la prótesis y continúa trabajando en su adaptación y en el entrenamiento necesario para favorecer su utilización y recuperación funcional.

La directora del CePReFis, María del Valle Bertoni, explicó que el sistema de osteointegración permite establecer una conexión directa entre el implante colocado en el hueso y la prótesis, sin utilizar el sistema tradicional de encaje.

A lo que agregó, “no requiere el cono de enchufe. El sistema de osteointegración va directamente introducido en el hueso y sirve como anclaje para la prótesis”.

La profesional indicó que esta técnica no está destinada a todas las personas amputadas, sino que su indicación depende de las características y condiciones de cada paciente y requiere un proceso específico de rehabilitación posterior.

Una intervención realizada en el Hospital San Bernardo

La paciente fue sometida el año pasado a una cirugía de osteointegración transfemoral en el Departamento de Ortopedia Oncológica del Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital San Bernardo.

La técnica consiste en la colocación de un implante metálico en el fémur, que posteriormente permite realizar una conexión directa con la prótesis. Esta alternativa puede favorecer la estabilidad y el control de la prótesis y, en determinados pacientes, mejorar la comodidad y funcionalidad.

La intervención estuvo a cargo de los traumatólogos Pablo Amador, Gonzalo Lobo, Juan Vargas Gasco y Gustavo Rodríguez, junto con Erik Pueyrredón, jefe del equipo de Trasplantes Óseos y Reconstrucciones Protésicas de Miembro Superior e Inferior del Instituto Alexander Fleming de Buenos Aires.

El procedimiento contó además con la participación de un equipo interdisciplinario integrado por anestesistas, instrumentadores quirúrgicos, enfermeros, auxiliares de transporte, técnicos y personal administrativo.

Concluida la intervención quirúrgica, el seguimiento continuó en el CEPREFIS, donde se desarrollaron las distintas etapas de rehabilitación y preparación para la incorporación de la prótesis.

“Es realmente gratificante ver que todo el proceso se hizo y se está haciendo en el hospital y en Salud Pública”, destacó María del Valle Bertoni.