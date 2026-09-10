Se presentó la nueva Liga Infantil de Futsal de la ciudad

La Municipalidad de Salta, junto a la Liga Salteña de Fútbol, presentó oficialmente el lanzamiento de la nueva Liga Infantil de Futsal, una propuesta deportiva y recreativa destinada a contener e integrar a cientos de niños y niñas de distintos barrios de la capital.

El certamen comenzará sus encuentros el próximo sábado 19 de septiembre y se disputará sábados de por medio en el Complejo Deportivo Nicolás Vitale, durante la mañana, aunque esto puede variar según la disponibilidad del mismo.

La Municipalidad de Salta pondrá a disposición la infraestructura, los arcos y la logística del lugar. Por su parte, la Liga Salteña de Fútbol aportará las pelotas oficiales y los árbitros encargados de dirigir cada uno de los compromisos, mientras que la programación estará a cargo de su Departamento Infantil.

Se destaca del torneo su carácter totalmente inclusivo y mixto, lo que permitirá a niños y niñas compartir la experiencia deportiva en el mismo campo de juego. El campeonato tendrá tres categorías formativas: 2015/2016, 2017/2018 y 2019/2020.

«Esperamos que el torneo sea una fiesta. La Municipalidad continúa fomentando el deporte y sigue firme con el objetivo de atraer a la mayor cantidad de salteños. Además, el Vitale volverá a albergar un torneo de gran magnitud como lo viene haciendo en otras disciplinas», dijo Ezequiel Barraguirre, presidente de la Agencia Salta Deportes.

«Esperamos tener muchos equipos, no necesariamente tienen que ser un club afiliado a la Liga, sino cumplir una serie de requisitos. Estamos contentos por el trabajo en conjunto con el municipio», dijo Sergio Chibán, presidente de la Liga Salteña de Fútbol.

La convocatoria se encuentra abierta a cualquier club, escuela deportiva o equipo que cuente con futsal infantil y desee sumarse a la competencia.