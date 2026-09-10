El FMI descarta que la morosidad familiar sea un riesgo financiero

El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó que el incremento de la morosidad de los hogares argentinos no representa, por el momento, una amenaza significativa para la estabilidad del sistema financiero y destacó la fortaleza del sector bancario para enfrentar este escenario.

La vocera del organismo, Julie Kozack, explicó que el Fondo mantiene un seguimiento cercano sobre la evolución de los créditos impagos de las familias, aunque consideró que la situación se encuentra dentro de parámetros manejables.

“Estamos siguiendo muy de cerca el reciente aumento de la mora por parte de los hogares y no vemos que esto sea un riesgo significativo para la estabilidad financiera de Argentina”, señaló durante una conferencia de prensa.

El FMI destacó la capacidad de respuesta de los bancos

Kozack indicó que un nivel de morosidad equivalente al 8% del Producto Bruto Interno (PBI) continúa siendo una cifra baja en comparación con otros países de América Latina.

Además, remarcó que el sistema bancario argentino mantiene una posición sólida, con entidades “bien capitalizadas” y con buenos niveles de liquidez.

En ese sentido, señaló que existen regulaciones que permiten cubrir más del 85% de los créditos en mora, lo que, según explicó, contribuye a reducir los riesgos sobre el sistema financiero.

El organismo pidió ampliar los beneficios del crecimiento económico

Durante la conferencia, la representante del FMI también se refirió a los datos recientes sobre la actividad económica y reconoció que existen sectores que todavía atraviesan dificultades.

Kozack sostuvo que tanto el organismo como las autoridades argentinas entienden que es necesario ampliar el alcance de los beneficios derivados de la estabilización económica.

“Se está trabajando para abordar los cuellos de botella en cuanto a infraestructura, los sistemas tanto del ferrocarril como de carreteras y también respaldar una predictibilidad a nivel regulatorio mayor”, afirmó.

Además, destacó la importancia de profundizar los mercados monetarios y de capitales para impulsar nuevas herramientas de financiamiento a largo plazo, como el crédito hipotecario.

Las prioridades del FMI para Argentina

La vocera del organismo señaló que hacia adelante la prioridad para el país debe estar enfocada en fortalecer el marco de políticas económicas y aumentar la resiliencia frente a posibles shocks externos.

Entre los puntos destacados mencionó:

continuar con la acumulación de reservas;

reducir los riesgos de financiamiento;

sostener el equilibrio fiscal;

reforzar el marco de políticas económicas.

Según Kozack, estas medidas permitirán consolidar la estabilidad alcanzada y generar mejores condiciones para el crecimiento.

También hizo referencia a las reformas vinculadas al Banco Central, al considerar que un mayor fortalecimiento de su mandato e independencia podría contribuir al proceso de desinflación y, con el tiempo, mejorar los ingresos reales de los hogares argentinos.

El FMI señaló que el crecimiento estuvo concentrado en algunos sectores

Por último, la representante del organismo indicó que el crecimiento económico argentino estuvo impulsado principalmente por sectores como energía, minería y actividad agropecuaria.

En ese contexto, remarcó la necesidad de ampliar la participación de otros sectores para que los beneficios de la recuperación económica alcancen a una mayor parte de la población.

“Las autoridades y el Fondo reconocen que es importante ampliar el alcance de los beneficios del crecimiento y la estabilización”, concluyó Kozack.