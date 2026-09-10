Salud despliega asistencia sanitaria integral a peregrinos en toda la provincia

El Ministerio de Salud Pública lleva adelante un amplio operativo de cobertura sanitaria en los diferentes corredores viales para asistir a los miles de peregrinos que caminan hacia la ciudad de Salta en el marco de las festividades del Señor y la Virgen del Milagro. El dispositivo incluye controles clínicos, provisión de medicamentos, seguimiento continuo en territorio y medidas preventivas de salud ambiental, en articulación directa con los hospitales y centros de salud de cada región.

En el departamento Anta, autoridades del área operativa se sumaron activamente al trabajo de campo para acompañar a los caminantes provenientes de El Quebrachal, Gaona y La Ranchería.

Durante la jornada, el equipo asistió a los fieles con evaluaciones médicas generales, tratamiento de dolencias musculares y podológicas, entrega de sales de rehidratación oral y suministro de antibióticos e insumos de primeros auxilios. La comitiva mantendrá guardia permanente y comunicación directa vía geolocalización con los coordinadores de los contingentes durante todo el trayecto hasta el arribo a Salta Capital, a fin de acudir de manera inmediata ante cualquier urgencia o descompensación.

Esta misma labor se replica en el norte de la provincia, donde los hospitales y centros de salud de los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia montaron dispositivos similares de contención para los contingentes que recorren mayores distancias, coordinando puestos de hidratación, postas de descanso, curaciones y seguimiento médico a lo largo de las rutas nacionales y provinciales.

Por su parte, en el sur provincial, el Hospital San Francisco Solano de El Galpón concretó durante la tarde y noche una cobertura integral a los peregrinos de Joaquín V. González a su paso por la jurisdicción, con toma de signos vitales, curaciones y asistencia clínica a cargo de médicos y enfermeros.

El cronograma del operativo provincial continuará intensificándose en los próximos días en los principales puntos de concentración:

Valle de Lerma y Quebrada del Toro (Campo Quijano): La cobertura se extenderá del 11 al 13 de septiembre, desde Santa Rosa de Tastil hasta La Silleta, tramo en el que se prevé la circulación de más de 15.000 personas.

Corredor de la Ruta 68 (La Viña, Talapampa y Coronel Moldes): Se mantiene el acompañamiento con móviles y personal de enfermería hasta el empalme con Ampascachi. En Coronel Moldes, los puestos sanitarios operarán de forma ininterrumpida este viernes 11 y el sábado hasta las 15.

El Carril: El puesto sanitario quedará habilitado el sábado 12 a partir de las 19 para asistir a una columna estimada en 3.000 fieles, continuando las tareas el domingo 13 con otros 600 caminantes.

Recomendaciones bromatológicas para la caminata

En paralelo a la cobertura clínica, el Ministerio de Salud Pública —a través del programa de Bromatología— difundió pautas fundamentales dirigidas a peregrinos y a los grupos de apoyo que elaboran viandas, con el propósito de evitar cuadros de intoxicación y enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), como la salmonelosis:

Para los caminantes: Lavarse las manos antes de comer y tras usar sanitarios (o disponer de alcohol al 70 % o toallitas desinfectantes); consumir únicamente agua segura; ingerir en el acto las comidas cocidas que se reciban en el camino; lavar bien las frutas; priorizar alimentos secos que toleren el traslado (galletas, barras de cereal o frutos secos); no consumir enlatados abiertos previamente ni alimentos expuestos al sol; y trasladar bolsas para depositar los residuos.

Para quienes asisten y preparan raciones: Extremar la higiene de manos y utensilios con agua segura; lavar frutas y verduras antes de cocinarlas; asegurar la cocción completa de las preparaciones y resguardarlas del sol y de insectos; evitar la contaminación cruzada no mezclando tablas o cuchillos usados para alimentos crudos con los ya listos para servir; utilizar cofia/gorra y ropa limpia; y abstenerse de manipular comida si se presentan síntomas gastrointestinales.

Con puestos fijos en hospitales base, unidades móviles de enlace y pautas preventivas activas, la Provincia cuenta con una red coordinada para resguardar la salud, hidratación y seguridad de los peregrinos en cada tramo hacia el templo mayor.