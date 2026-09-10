Un hombre detenido por una causa de robo en zona norte de Capital

Personal de la Dirección General de Investigaciones concretó la detención de un hombre en el marco de una causa por robo de cascos desde el estacionamiento de un centro de estudios ubicado en zona norte de Capital. La investigación inició a partir de al menos 5 denuncias radicadas por estudiantes damnificados.

En ese contexto, efectivos de la División Investigaciones Zona Norte realizaron diferentes tareas de campo que condujeron a la individualización e identificación del sospechoso. En consecuencia, esta mañana irrumpieron dos viviendas en los barrios Autódromo y Villa Soledad de Capital.

Como resultado de las medidas judiciales concretaron la detención de un hombre de 32 años y secuestraron 10 cascos y otros elementos que habrían sido utilizados para la comisión del delito.

La causa fue dirigida por la Fiscalía Penal 1 a cargo del Dr. Pablo Paz.