Defensa Civil puso en funcionamiento los nodos de asistencia a peregrinos por el Milagro
Los dispositivos brindan asistencia sanitaria, atención preventiva y apoyo a los peregrinos que recorren las rutas hacia la ciudad de Salta, con nodos ubicados en El Maray, Puente Morales, Santa Rosa de Tastil y Cobos.
Salta Hoy
10 / 09 / 2026
La Subsecretaría de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad, puso en funcionamiento los nodos de asistencia destinados a los peregrinos del Milagro 2026, en coordinación con personal de Seguridad, Kinesiólogos del Milagro y voluntarios de Cruz Roja Argentina.
Los peregrinos que transitan por estos puntos provienen de la Puna salteña, San Antonio de los Cobres y localidades aledañas, como así también de Cachi, La Poma, Luracatao, Cafayate, Angastaco, San Carlos y otras localidades de los Valles Calchaquíes.
Los puestos tienen como objetivo resguardar las zonas de descanso de mayor concurrencia, garantizar la comunicación, gestionar derivaciones médicas de urgencia y brindar atención muscular y articular, curaciones simples y cuidado de ampollas a quienes lo requieran durante su recorrido.
Los nodos de El Maray y Puente Morales funcionan desde hoy; el 11 de septiembre se habilitará el puesto de Santa Rosa de Tastil y el 12 de septiembre, el de Cobos.
El dispositivo permanecerá activo durante el desarrollo de las peregrinaciones, brindando asistencia y respuesta ante las distintas necesidades que puedan presentarse en el recorrido.