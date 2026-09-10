Defensa Civil puso en funcionamiento los nodos de asistencia a peregrinos por el Milagro

La Subsecretaría de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad, puso en funcionamiento los nodos de asistencia destinados a los peregrinos del Milagro 2026, en coordinación con personal de Seguridad, Kinesiólogos del Milagro y voluntarios de Cruz Roja Argentina.

Los peregrinos que transitan por estos puntos provienen de la Puna salteña, San Antonio de los Cobres y localidades aledañas, como así también de Cachi, La Poma, Luracatao, Cafayate, Angastaco, San Carlos y otras localidades de los Valles Calchaquíes.

Los puestos tienen como objetivo resguardar las zonas de descanso de mayor concurrencia, garantizar la comunicación, gestionar derivaciones médicas de urgencia y brindar atención muscular y articular, curaciones simples y cuidado de ampollas a quienes lo requieran durante su recorrido.

Los nodos de El Maray y Puente Morales funcionan desde hoy; el 11 de septiembre se habilitará el puesto de Santa Rosa de Tastil y el 12 de septiembre, el de Cobos.

El dispositivo permanecerá activo durante el desarrollo de las peregrinaciones, brindando asistencia y respuesta ante las distintas necesidades que puedan presentarse en el recorrido.