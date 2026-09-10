Se registraron dos accidentes de tránsito en la ciudad con lesionados

El primero ocurrió a las 6:30 en avenida Independencia y Santa Fe, donde estuvieron involucrados una camioneta de Bomberos Voluntarios Centro y una motocicleta.

La camioneta de bomberos se desplazaba con balizas y sirena en dirección a un incendio en una casa abandonada del barrio Solidaridad.

El conductor de la moto, un joven de 19 años, tuvo que ser trasladado al Hospital San Bernardo con diagnóstico de politraumatismos.

Por otro lado, a las 8:00 en Mitre y Rivadavia se produjo el choque entre un automóvil y una motocicleta con dos ocupantes.

La moto y los cascos registraron importantes daños materiales, pero los primeros informes médicos indican que las lesiones de los ocupantes no serían de gravedad.

En la zona hay desvíos a la espera de que finalicen los peritajes para retirar los vehículos y habilitar nuevamente la circulación.