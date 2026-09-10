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La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

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Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

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Un clásico de la radio salteña.

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Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

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Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

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Se registraron dos accidentes de tránsito en la ciudad con lesionados

En ambos casos están implicados motociclistas. Ocurrieron en Mitre y Rivadavia y en avenida Independencia y Santa Fe.

Salta Hoy

10 / 09 / 2026

 

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El primero ocurrió a las 6:30 en avenida Independencia y Santa Fe, donde estuvieron involucrados una camioneta de Bomberos Voluntarios Centro y una motocicleta.

La camioneta de bomberos se desplazaba con balizas y sirena en dirección a un incendio en una casa abandonada del barrio Solidaridad.

El conductor de la moto, un joven de 19 años, tuvo que ser trasladado al Hospital San Bernardo con diagnóstico de politraumatismos.

Por otro lado, a las 8:00 en Mitre y Rivadavia se produjo el choque entre un automóvil y una motocicleta con dos ocupantes.

La moto y los cascos registraron importantes daños materiales, pero los primeros informes médicos indican que las lesiones de los ocupantes no serían de gravedad.

En la zona hay desvíos a la espera de que finalicen los peritajes para retirar los vehículos y habilitar nuevamente la circulación.

 

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