Potencia Salta 2026: Tres días de feria gratuita en el Centro de Convenciones

Se espera la llegada de mil emprendedores de toda la provincia.

Los visitantes podrán disfrutar de stands, food trucks y música en vivo.

La entrada será libre y gratuita durante los tres días, con feria, música, gastronomía y entretenimiento.

Además, el estacionamiento será solidario, con fondos destinados a la Fundación HOPE que ayuda a niños con cáncer.