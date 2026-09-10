Potencia Salta 2026: Tres días de feria gratuita en el Centro de Convenciones
La feria de emprendedores comenzará este viernes 11 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 13.
Salta Hoy
10 / 09 / 2026
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Se espera la llegada de mil emprendedores de toda la provincia.
Los visitantes podrán disfrutar de stands, food trucks y música en vivo.
La entrada será libre y gratuita durante los tres días, con feria, música, gastronomía y entretenimiento.
Además, el estacionamiento será solidario, con fondos destinados a la Fundación HOPE que ayuda a niños con cáncer.