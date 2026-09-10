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Vandalismo en Río Piedras: El monumento al general Manuel Belgrano fue destruído

El incidente ocurrió en las primeras horas de este miércoles, en la intersección de la Ruta Nacional 9 con el camino de acceso a la localidad.

Salta Hoy

10 / 09 / 2026

 

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Los atacantes se subieron a la estructura de cemento, provocando la caída de la figura que representa al prócer a caballo.

Este monumento conmemora el triunfo de Belgrano en el "Combate de las Piedras".

La Policía investiga para identificar a los responsables.

 

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