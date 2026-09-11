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Legisladores de todo el país analizan la situación del clima

Representantes provinciales de las 24 jurisdicciones debaten en Salta temáticas como el cambio climático y el fenómeno del Súper Niño.

Salta Hoy

11 / 09 / 2026

 

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Una de las participantes, Yolanda Mansilla, diputada provincial en Rio Negro mencionó que “se trata de crear un digesto único, teniendo en cuenta que cada provincia tiene una realidad diferente”.

La rionegrina dijo que una de las preocupaciones más grandes tiene que ver con el recambio de las energías.

“Deberíamos poder mudar la electricidad a la energía solar o eólica. Para ello, necesitamos financiamiento mediante créditos de los bancos oficiales provinciales”, expresó Mansilla.

Y dijo -al finalizar la entrevista- que todo el país necesita agilizar las obras hídricas con el fin de contrarrestar las posibles consecuencias de las lluvias anunciadas por la llegada al territorio del Súper Niño.

La 5° sesión del Parlamento Federal del Clima se desarrolla desde este jueves en Salta, por gestión del legislador Gastón Galíndez, y la sede es la Cámara de Diputados de la Provincia.

Participan 17 legisladores y las conclusiones se conocerán hoy después de las 14:00.

 

 

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