Muerte sospechosa en Villa San Antonio: Puñalada mortal y un detenido
Este jueves cerca de las 9:30, en calle Virgilio Tedín al 400, se alertó sobre un hombre de 35 años herido de gravedad con un cuchillo tipo sierrita en el tórax izquierdo.
Salta Hoy
11 / 09 / 2026
A pesar de ser trasladado de urgencia al Hospital San Bernardo, falleció en horas del mediodía.
En la habitación de un inquilinato se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas con otro sujeto de 40 años, aparentemente en situación de calle.
En forma espontánea éste dijo a la policía que la víctima se había autolesionado.
La Justicia no descarta un homicidio, ordenó el secuestro del arma blanca y dispuso la detención del acompañante.
Se esperan los resultados de la autopsia para determinar si hubo signos de forcejeo o agresión que contradigan su relato.