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EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Muerte sospechosa en Villa San Antonio: Puñalada mortal y un detenido

Este jueves cerca de las 9:30, en calle Virgilio Tedín al 400, se alertó sobre un hombre de 35 años herido de gravedad con un cuchillo tipo sierrita en el tórax izquierdo.

Salta Hoy

11 / 09 / 2026

 

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A pesar de ser trasladado de urgencia al Hospital San Bernardo, falleció en horas del mediodía.

En la habitación de un inquilinato se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas con otro sujeto de 40 años, aparentemente en situación de calle. 

En forma espontánea éste dijo a la policía que la víctima se había autolesionado.

La Justicia no descarta un homicidio, ordenó el secuestro del arma blanca y dispuso la detención del acompañante. 

Se esperan los resultados de la autopsia para determinar si hubo signos de forcejeo o agresión que contradigan su relato.

 

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