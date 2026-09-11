Cierre de aulas en Salta por el Día del Maestro y las celebraciones del Milagro

El sábado 12 y el domingo 13 de septiembre serán días habituales de descanso en el fin de semana.

El lunes 14 será un día no laborable por el Segundo día del Triduo del Milagro, que comenzará el domingo 13.

El martes 15 es feriado provincial por la festividad en honor al Señor y la Virgen del Milagro.

En estos días y hasta el 14 de septiembre la ciudad de Salta recibe a miles peregrinos que llegan desde distintos puntos de la provincia para las celebraciones.

Los chicos en Salta volverán a clases el miércoles 16 de septiembre.

Las escuelas a más de 50 km de la Capital tienen un asueto adicional ese día, por lo que su retorno a clases puede ser posterior según cada institución.