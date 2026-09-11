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Desesperada búsqueda del joven Álvaro Esaú Medina

El muchacho de 24 años tiene domicilio en Villa San Antonio.

Salta Hoy

11 / 09 / 2026

 

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Fue visto por última vez el miércoles pasado al mediodía, cuando salió de la casa que comparte con sus padres para realizar trámites personales y nunca regresó.

Tras la denuncia familiar, la Policía activó el protocolo de búsqueda tras buscar sin éxito en hospitales y dependencias policiales. 

La familia comenzó a difundir un afiche en redes sociales.

Un testigo manifestó en redes haberlo visto en inmediaciones del canal de calle Esteco, dato que se encuentra en manos de los investigadores.

 

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