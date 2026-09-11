Desesperada búsqueda del joven Álvaro Esaú Medina

Fue visto por última vez el miércoles pasado al mediodía, cuando salió de la casa que comparte con sus padres para realizar trámites personales y nunca regresó.

Tras la denuncia familiar, la Policía activó el protocolo de búsqueda tras buscar sin éxito en hospitales y dependencias policiales.

La familia comenzó a difundir un afiche en redes sociales.

Un testigo manifestó en redes haberlo visto en inmediaciones del canal de calle Esteco, dato que se encuentra en manos de los investigadores.