Desesperada búsqueda del joven Álvaro Esaú Medina
El muchacho de 24 años tiene domicilio en Villa San Antonio.
Salta Hoy
11 / 09 / 2026
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Fue visto por última vez el miércoles pasado al mediodía, cuando salió de la casa que comparte con sus padres para realizar trámites personales y nunca regresó.
Tras la denuncia familiar, la Policía activó el protocolo de búsqueda tras buscar sin éxito en hospitales y dependencias policiales.
La familia comenzó a difundir un afiche en redes sociales.
Un testigo manifestó en redes haberlo visto en inmediaciones del canal de calle Esteco, dato que se encuentra en manos de los investigadores.