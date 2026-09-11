Vuelco en Avenida Patrón Costas: Conducía ebrio y terminaron atrapados en el vehículo

El conductor, de 31 años con domicilio en barrio El Pilar, manejaba en estado de ebriedad.

El test de alcoholemia arrojó 1,84 gramos de alcohol en sangre.

Tanto el conductor como su acompañante, un hombre de 34 años, quedaron atrapados dentro del habitáculo, por lo que requirieron la intervención de Bomberos para ser liberados.

Ambos sufrieron politraumatismos y fueron trasladados al Hospital San Bernardo.