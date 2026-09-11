Habilitan hoy el nuevo puente sobre el río Vaqueros

El gobernador Gustavo Sáenz encabezará este viernes 11 de septiembre, a partir de las 19:30, el acto de habilitación formal del primer nuevo puente sobre el río Vaqueros.

La ceremonia se desarrollará en el sector de la Costanera del río Vaqueros, en el ingreso principal a la localidad.

El mandatario provincial será recibido por la intendenta de Vaqueros, Andrea Salvatierra, tras lo cual se dará inicio al programa oficial con la bendición de la obra a cargo del presbítero Martín Farfán, seguido por las palabras de las autoridades presentes.

Posteriormente, el Gobernador realizará el encendido formal del sistema de luminarias instaladas sobre la nueva infraestructura, para luego dar paso al corte de cintas y a una recorrida por el sector habilitado, con la que quedará oficialmente abierto el paso.



